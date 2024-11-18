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أنقرة تنفي نقل “حماس” مكتبها السياسي إلى تركيا

الإثنين 18 نوفمبر 2024 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنقرة تنفي نقل “حماس” مكتبها السياسي إلى تركيا



أنقرة/سما/

نفى مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الإثنين، صحة تقارير عن نقل المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قطر إلى تركيا، مضيفاً أن قيادات من الحركة تزور البلاد من وقت لآخر.

وقالت الدوحة، الأسبوع الماضي، إنها أبلغت “حماس” وإسرائيل بأنها ستجمد جهودها للوساطة الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات.

وقالت أيضاً إن تقارير إعلامية عن أن الدوحة أبلغت “حماس” بمغادرة البلاد غير دقيقة.

وتنتقد تركيا بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان، ولا تعتبر “حماس” منظمة إرهابية. وتزور قيادات سياسية من “حماس” تركيا بشكل متكرر.

وقال المصدر الدبلوماسي: “أعضاء المكتب السياسي لحماس يزورون تركيا من وقت لآخر. الادعاءات التي تشير إلى أن المكتب السياسي لحماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة”.

(رويترز)

#تركيا #أنقرة #حماس

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