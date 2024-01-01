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العراق الهدف الإسرائيلي الجديد للعمليات العسكرية وخطة للبدء في الاغتيالات

الإثنين 18 نوفمبر 2024 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق الهدف الإسرائيلي الجديد للعمليات العسكرية وخطة للبدء في الاغتيالات



القدس المحتلة / سما/

في تهديد جديد لفصائل المقاومة في العراق التي دأبت منذ تفجر الحرب في قطاع غزة على التحرك بشكل مضبوط عبر إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، كشفت مصادر مطلعة أن إسرائيل أعدت خطة لضرب تلك المجموعات المسلحة.
كما أشارت إلى أن هذا التحرك الإسرائيلي سيحصل في حال سجل أي تصعيد من العراق، وفق ما نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.
ولفتت إلى أن تلك الخطة تقضي بضرب البنى التحتية والمنشآت التابعة لهذه الفصائل الموالية لإيران، على أن تنتقل بعدها إلى تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات في الفصائل المسلحة، على غرار ما يجري في سوريا.
أتت تلك المعلومات، فيما رجح مسؤولو استخبارات إسرائيليون وأميركيون أن تصعد إيران من تحرك “وكلائها” في العراق ردا على التصعيد الإسرائيلي الحاصل في لبنان وغزة.

كما جاءت بعدما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أقنع قادة الفصائل المسلحة بالعمل وفق خطة الحكومة لمواجهة شرارة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
كما أضاف في تصريحات، الأسبوع الماضي، أن “قادة الفصائل ملتزمون بالاتفاق مع الحكومة وأنهم ليسوا بصدد خلق حالة قد تؤدي إلى الحرب على البلاد”. وشدد على أنهم أعطوا وعداً للسوداني بأنهم لن يتحركوا بطريقة تشعل حرباً أو رد فعل قويا ضد البلاد.
وفي خضم التوتر الذي تشهده المنطقة حيث تهدد إيران بالرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفتها أواخر أكتوبر الماضي، تسعى حكومة بغداد التي وصلت إلى السلطة بدعم أحزاب موالية لإيران إلى تحقيق توازن دقيق بهدف إبعاد البلد عن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط منذ أكثر من عام في ظل حرب إسرائيل مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ومع حزب الله في لبنان.

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