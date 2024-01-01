بعد تصعيد الاحتلال الدموي ..إسبانيا تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة وبيروت

مدريد/ وكالات/

أدانت إسبانيا، اليوم الإثنين، تكثيف إسرائيل هجماتها على العاصمة اللبنانية بيروت وقطاع غزة، مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار.

وأشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في بيان نشره عبر منصة "اكس"، إلى استشهاد عشرات الأشخاص جراء الهجمات بالقنابل الإسرائيلية على بيروت وغزة، والتي اشتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعرب عن إدانته للهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة إيقاف الدمار والقتل في الشرق الأوسط، وقال: "نطالب بوقف إطلاق النار، والامتثال للقانون الدولي".

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن بلاده "تؤيد دائمًا السلام وحماية المدنيين".