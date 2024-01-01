409 ايام للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في هجمات دموية للاحتلال الاسرائيلي

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٠٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٧ شهيدا و ١٣٩ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٨٤٦ شهيدا و ١٠٣٧٤٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

جنوب قطاع غزة

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على جنوب قطاع غزة.

وارتقى اربعة شهداء بعد قصفٍ لخيمةٍ تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع ، والشهداء هم:

الاب الوليد خالد أبو الحسن وزوجته أماني علي صيام والطفلين خالد الوليد وشقيقته أسيل خالد أبو الحسن

وارتقى ١٤ شهيدا في قصف متفرق على المدينة كان بينهم ستة من حراس المساعدات.

وفي رفح فجر جيش الاحتلال عدة منازل شمال وغرب المدينة.

شمال قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية في مخيم جباليا مع غارة ادت لاستشهاد الشاب خليل ابو الجبين.

وتقدمت الدبابات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والتي تعرضت لقصف مكثف ادى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى استشهاد ٧٠ مواطنا.

وفي غزة استشهد اثنين من المواطنين قرب الصناعة غرب المدينة فيما اصيب عدة مواطنين بقصف منزل لعائلة الصفدي بحي التفاح شرق خان يونس.

وسط القطاع

وجدد جيش الاحتلال قصفه على مخيمي النصيرات والبريج .

وسقطت عدة قذائف على منازل السكان شرق مخيم البريج.

وكان مواطنان استشهدا في قصف شرق دير البلح وسط القطاع.