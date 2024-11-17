الجيش الإسرائيلي يعلن دخول "بطاريات المدفعية" إلى جنوب لبنان لتوسيع عمليات القتال

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أن "بطارية مدفعية عبرت الحدود اللبنانية مؤخرا"، وبدأت تنفيذ قصف مدفعي لتوسيع نطاق العمليات ولتوفير دعم مكثف للقوات البرية.



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد، أن "قوات مدفعية تابعة للواء 282 تعمل منذ عدة أشهر على الحدود الشمالية، حيث تواصل استهداف مواقع لحزب الله بهدف دعم العمليات البرية".

وأشار إلى أن "بطارية مدفعية عبرت الحدود اللبنانية مؤخرا، وبدأت تنفيذ قصف مدفعي من داخل الأراضي اللبنانية لتوسيع نطاق العمليات ولتوفير دعم مكثف للقوات البرية المشاركة في العمليات".

وأضاف أن "العمليات العسكرية منذ بداية التوغل البري أسفرت عن استهداف آلاف المواقع، بينها مستودعات أسلحة، ومقرات قيادة، وشقق عملياتية، ومواقع إطلاق صواريخ، كما قضت القوات منذ بداية المناورة البرية على مئات المسلحين ودمرت بنى تحتية عديدة مساندة ألوية المشاة العاملة داخل الأراضي اللبنانية".

وفي ظل التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية، يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل في مناطق استراتيجية جنوب لبنان، فيما يواصل حزب الله تصديه لهذه المحاولات عبر عمليات عسكرية مكثفة للحفاظ على مواقعه ومنع الجيش الإسرائيلي من تحقيق أهدافه.