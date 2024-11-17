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ألمانيا’: الشرطة تحتجز 111 شخصا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين - سما الإخبارية

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ألمانيا’: الشرطة تحتجز 111 شخصا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

الأحد 17 نوفمبر 2024 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا’: الشرطة تحتجز 111 شخصا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين



برلين/سما/’

اعتقلت الشرطة الألمانية 111 شخصا بشكل مؤقت خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين ومناهضة لإسرائيل في العاصمة الألمانية برلين يوم السبت.

 

وأوضحت الشرطة يوم الأحد أن هذه الإجراءات المقيّدة للحرية شملت 54 امرأة و57 رجلا.

وأشارت الشرطة إلى أن هناك 21 تحقيقا جاريا بشأن ارتكاب جرائم خلال المظاهرة مثل الإخلال بالأمن العام وإثارة الفتنة واستخدام رموز "منظمات إرهابية" والإيذاء البدني والتهديد.

كما سجّلت 95 مخالفة إدارية بسبب انتهاكات لقانون التظاهر.

وخلال المظاهرة التي شارك فيها حوالي 500 شخص، قام بعضهم وفقا للشرطة، بإشعال ألعاب نارية ومشاعل حرارية (شماريخ).

وذكرت الشرطة أن حوالي 100 متظاهر رفضوا التفرق بعد انتهاء الفعالية، ولذلك تم تسجيل بياناتهم.

كما أعلنت الشرطة عن وقوع بعض المشاجرات من بينها حادثة بين متظاهرة وصحفي.

#المانيا

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