الحوثيون يعلنون استهداف عدد من المواقع العسكرية والحيوية الإسرائيلية بطائرات مسيرة

وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن سلاح الجو المسير نفذ العملية بعدد من الطائرات المسيرة مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها أنها "ستواصل عملياتها العسكرية ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

والسبت، أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية على هدف حيوي في "أم الرشراش" جنوبي إسرائيل بعدد من الطائرات المسيرة.

وتؤكد القوات المسلحة التابعة للحوثيين "استمرارها في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوانِ ورفع الحصارِ عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".