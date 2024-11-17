  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استهداف وقنص جنود إسرائيليين في شمال غزة (فيديو)

الأحد 17 نوفمبر 2024 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
استهداف وقنص جنود إسرائيليين في شمال غزة (فيديو)



غزة/سما/

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لاستهداف وقنص جنود الجيش الإسرائيلي المتحصنة بأحد المنازل شمال غرب مدينة غزة.


ويظهر مقطع الفيديو رصد تحركات القوات الإسرائيلية وتمركزها في بناية سكنية بمحيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة، وإطلاق قذيفة مضادة للأفراد صوب المنزل.

ثم يظهر مقطع الفيديو رصد أحد الجنود الإسرائيليين يجري مكالمة هاتفية داخل المبنى، قبل أن تباغته رصاصة من قناصة "القسام" لتصيبه بشكل مباشر.


هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، مقتل ضابطين من لواء "كفير" وإصابة آخر خلال الهجمات التي يشنها الجيش على مناطق شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 3 خلال 24 ساعة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الأحد، يومها الـ407، وسط استمرار المجازر التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق النازحين وقصف المربعات السكنية في القطاع، مع تواصل العملية العسكرية على شمال القطاع لليوم الـ43 على التوالي.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل وخيام نازحين، في مخيم البريج ورفع، ونسف المباني السكنية غربي مخيم جباليا في شمال القطاع، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

الأكثر قراءة اليوم

مقاوم جريح من القسام يستشهد بأبيات للقرضاوي.. وتفاعل واسع (شاهد)

القسام : انقطاع الاتصال مع حراس "المحتجزين" الإسرائيليين في غزة..

الإعلام العبري يعرب عن صدمته من صمود "حماس" وإعلامها العسكري بعد عام من الحرب

إسرائيل تستعد لتوسيع الحرب لتشمل سورية.. الحرب الشاملة دون سقوف او ضوابط..

"خطة جديدة لتحريك صفقة تبادل": مداولات أمنية طارئة بشأن الأسرى

هآرتس: القضاة لم يبتلعوا الطُعم الذي حاول نتنياهو استغلاله في قضية الفساد والاحتيال..

اندلاع حريق في حيفا بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله (شاهد)

الأخبار الرئيسية

تقارير إسرائيلية تتحدث عن حقيقة نوايا نتنياهو في لبنان وغزة

photo_2024-11-17_17-37-18

أحدهما ابن أخ غادي آيزنكوت.. مقتل ضابطين إسرائيليين بمعارك شمالي قطاع غزة

673a14f74236043edb0cc70d

111 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

20241117011431

"خطة جديدة لتحريك صفقة تبادل": مداولات أمنية طارئة بشأن الأسرى

photo_2024-11-17_16-28-39

شهداء إثر قصف للاحتلال في مناطق متفرقة في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية