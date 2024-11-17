استهداف وقنص جنود إسرائيليين في شمال غزة (فيديو)

غزة/سما/

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لاستهداف وقنص جنود الجيش الإسرائيلي المتحصنة بأحد المنازل شمال غرب مدينة غزة.



ويظهر مقطع الفيديو رصد تحركات القوات الإسرائيلية وتمركزها في بناية سكنية بمحيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة، وإطلاق قذيفة مضادة للأفراد صوب المنزل.

ثم يظهر مقطع الفيديو رصد أحد الجنود الإسرائيليين يجري مكالمة هاتفية داخل المبنى، قبل أن تباغته رصاصة من قناصة "القسام" لتصيبه بشكل مباشر.



هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، مقتل ضابطين من لواء "كفير" وإصابة آخر خلال الهجمات التي يشنها الجيش على مناطق شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 3 خلال 24 ساعة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الأحد، يومها الـ407، وسط استمرار المجازر التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق النازحين وقصف المربعات السكنية في القطاع، مع تواصل العملية العسكرية على شمال القطاع لليوم الـ43 على التوالي.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل وخيام نازحين، في مخيم البريج ورفع، ونسف المباني السكنية غربي مخيم جباليا في شمال القطاع، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.