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أحدهما ابن أخ غادي آيزنكوت.. مقتل ضابطين إسرائيليين بمعارك شمالي قطاع غزة

الأحد 17 نوفمبر 2024 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحدهما ابن أخ غادي آيزنكوت.. مقتل ضابطين إسرائيليين بمعارك شمالي قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مقتل ضابطين من لواء "كفير" وإصابة آخر خلال الهجمات التي يشنها الجيش على مناطق شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 3 خلال 24 ساعة.


وبحسب ‏إعلان الجيش، "قتل النقيب يوغيف بازي 22 عاما من غفعات بار، قائد فصيلة في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، والرقيب نوعم إيتان 21 عاما من الخضيرة، جندي في كتيبة نحشون (90) لواء كفير، في معارك شمال قطاع غزة".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن "القتيل يوغيف هو ابن أخ الوزير غادي آيزنكوت، الذي فقد ابنا واثنين من أبناء أخيه خلال عام، والثلاثة قتلوا في جباليا منهم جندي أسير في 7 أكتوبر".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الأحد، يومها الـ407، وسط استمرار المجازر التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق النازحين وقصف المربعات السكنية في القطاع، مع تواصل العملية العسكرية على شمال القطاع لليوم الـ43 على التوالي.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل وخيام نازحين، في مخيم البريج ورفع، ونسف المباني السكنية غربي مخيم جباليا في شمال القطاع، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عشرات جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية الجديدة التي نفذتها القوات الإسرائيلية ضد عدد كبير من المدنيين في محافظة شمال غزة.

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