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ميقاتي: يجب وقف العدوان الإسرائيلي وتمكين الجيش من القيام بمهامه

الأحد 17 نوفمبر 2024 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي: يجب وقف العدوان الإسرائيلي وتمكين الجيش من القيام بمهامه



بيروت/سما/

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم الأحد، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتمكين الجيش من القيام بمهامه وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.

وأضاف ميقاتي في سلسلة تدوينات على صفحته بمنصة "X" أن "الحكومة لا تدخر اي جهد لدعم الجيش وتعزيز قدراته ماضية في العمل مع كل أصدقاء لبنان لتنفيذ القرار الدولي 1701 وبسط سلطة الجيش على كل الأراضي اللبنانية".

 

وتابع قائلا: "كلنا أمل أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لإطلاق النار تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية المرتبطة بتنفيذ القرار 1701".

وأفاد رئيس الحكومة بأن قتلى الجيش اللبناني الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن هم أمانة في ضمير كل لبناني مخلص.

وأوضح أنه على الجميع التعاون كي لا تذهب تضحياتهم سدى من خلال العمل أولا على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتمكين الجيش من القيام بكل المهام المطلوبة منه لبسط سلطة الدولة وحدها على كل الأراضي اللبنانية".

وذكر أنه وبسقوط قتيلين جديدين للجيش يوم الأحد نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري - حاصبيا، يرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 36.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر عسكري، بمقتل جنديين في صفوف الجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية على مركز للجيش في ماري جنوب لبنان.

هذا، وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام الأخيرة لا سيما على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن الطيران الحربي موجات عدة من الغارات على الضاحية واغتال بغارة على منطقة رأس النبع المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف.

وتزامن ذلك، مع معارك تدور في قرى الشريط الحدودي لا سيما في بلدة شمع وبنت جبيل وعيناتا، حيث تدور اشتباكات عنيفة ومن مسافة الصفر بين القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم وعناصر حزب الله.

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