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مصادر لبنانية تعلق على دلالات اغتيال اسرائيل للمسؤول الإعلامي لحزب الله

الأحد 17 نوفمبر 2024 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لبنانية تعلق على دلالات اغتيال اسرائيل للمسؤول الإعلامي لحزب الله



بيروت/سما/

نعت مديرية الإعلام في "الحزب الديمقراطي اللبناني"، مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، الذي جرى اغتياله بغارة إسرائيلية استهدفت مقر حزب "البعث" في بيروت.


واعتبرت مديرية الإعلام في بيان أن " هذا الاغتيال الوحشي هو استهداف وقح للإعلام والصوت الحر لم يسبق أن حصل في كل حروب العالم، مما يظهر صورة هذا العدو الحقيقية أمام الرأي العام العالمي، والذي يسعى إلى إلغاء كل صوت مقاوم يقف في وجه المشروع الصهيوني".


وتقدمت المديرية بالتعزية "من قيادة حزب الله وعائلته وجميع المقاومين الأبطال، سائلة الله عز وجل أن يتغمده ومن معه بواسع رحمته".

واعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في بيان، أن "استهداف العدو الصهيوني للمبنى المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي يؤكد الهمجية العدوانية الإسرائيلية والتي لا تميز بين العسكريين والمدنيين إذ أن المستوى السياسي اللبناني بكل أحزابه وقواه السياسية أصبحوا في دائرة الاستهداف، وهذا أقصى الهمجية الصهيونية، حيث أكدت اليوم أن هذا الكيان متفلت ومتنصل من كل القيم والمفاهيم، أكد نسفه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "السؤال الطبيعي أين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من هذه الممارسات والانتهاكات؟، وإلى متى سيبقى هذا العدو خارج المحاسبة ويحظى بكل الدعم والمساعدة ليمعن في القتل والتدمير دون رادع".

وأفادت مراسلتنا اليوم الأحد، باغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله محمد عفيف بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة رأس النبع في العاصمة بيروت.

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