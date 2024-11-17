  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كاتس: لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من غزة

الأحد 17 نوفمبر 2024 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من غزة



القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأنه لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من قطاع غزة.


ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن يسرائيل كاتس أن إعادة المحتجزين أهم هدف من الناحية الأخلاقية وليس هناك أي اعتبارات سياسية في هذا الملف.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لم ولن تكون هناك أي اعتبارات سياسية بشأن ملف المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، وأن الهدف الأهم في هذه الفترة هو إعادة المخطوفين من قطاع غزة بدعوى أنه هدف من الناحية الأخلاقية.
وجاءت تصريحات يسرائيل كاتس خلال زيارته لمقر قيادة المحتجزين في الجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

مقاوم جريح من القسام يستشهد بأبيات للقرضاوي.. وتفاعل واسع (شاهد)

إعلام عبري يكشف عن اتخاذ إسرائيل قرارا "حاسما" بشأن الحرب في لبنان

القسام : انقطاع الاتصال مع حراس "المحتجزين" الإسرائيليين في غزة..

الإعلام العبري يعرب عن صدمته من صمود "حماس" وإعلامها العسكري بعد عام من الحرب

إسرائيل تستعد لتوسيع الحرب لتشمل سورية.. الحرب الشاملة دون سقوف او ضوابط..

شاهد: استهداف آليات للاحتلال وقنص جندي في غزة..

هآرتس: القضاة لم يبتلعوا الطُعم الذي حاول نتنياهو استغلاله في قضية الفساد والاحتيال..

الأخبار الرئيسية

20241117011431

"خطة جديدة لتحريك صفقة تبادل": مداولات أمنية طارئة بشأن الأسرى

photo_2024-11-17_16-28-39

شهداء إثر قصف للاحتلال في مناطق متفرقة في قطاع غزة

photo_2024-11-17_15-17-25

مقتل ثلاثة جنود للاحتلال في غزة بعمليات نفذتها المقاومة (شاهد)

673926f74c59b73d0c5261cb

مؤرخ إسرائيلي: قرابة 700 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ 7 أكتوبر 2023 (فيديو)

أولمرت يحذر من تكرار أحداث أمستردام على مستوى واسع بسبب "سياسة نتنياهو"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية