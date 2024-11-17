كاتس: لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من غزة

القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأنه لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من قطاع غزة.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن يسرائيل كاتس أن إعادة المحتجزين أهم هدف من الناحية الأخلاقية وليس هناك أي اعتبارات سياسية في هذا الملف.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لم ولن تكون هناك أي اعتبارات سياسية بشأن ملف المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، وأن الهدف الأهم في هذه الفترة هو إعادة المخطوفين من قطاع غزة بدعوى أنه هدف من الناحية الأخلاقية.

وجاءت تصريحات يسرائيل كاتس خلال زيارته لمقر قيادة المحتجزين في الجيش الإسرائيلي.