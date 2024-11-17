لواء احتياط إسرائيلي: يجب السعي إلى اتفاق مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

قال اللواء احتياط في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل زيف، إنه يوجد احتمال كبير للتسوية مع لبنان.

ورأى زيف، في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية أن " يجب على إسرائيل حالياً أن لا تصر على ما يمس بسيادة لبنان، فنحن معنيون أن نعطي الفرصة الأقصى لكي ينجح لبنان في تطبيق القرار 1701".

ولفت إلى أنه "يتوقع أن يحصل تآكل في الاتفاق، ليس فوراً بل ربما في وقت متأخر، حزب الله سيجهد في العودة إلى جنوب لبنان وبناء البنية التحتية الخاصة به".

وأكد أنه يجب السعي حالياً إلى اتفاق مع لبنان "لأن النزف هناك وحالة الإحباط والإنهاك ووضع الدولة، ولكل الأسباب في العالم يجب إنهاء الأمر".

وتابع قائلاً: "من الصعب على إسرائيل تفكيك المنظمات الإرهابية التي لا تبدو ظاهرياً أنها قوية"، على حد تعبيره.

لواء احتياط: القتال في لبنان صعب جداً

في سياق متصل، نقلت القناة "12" الإسرائيلية عن اللواء احتياط إيتان دانغوت، منسق شؤون الحكومة في المناطق الفلسطينية سابقاً، قوله إن "القتال في لبنان صعب جداً، فهناك قدرة على رصد الجيش، وقد مرت أيام غير سهلة على قواتنا التي تعمل في لبنان من ناحية الثمن الباهظ هناك".

وخلص إيتان إلى التأكيد: "في لبنان، يجب الوصول إلى تسوية واتفاق ووقف لإطلاق النار".

وكان المحلل العسكري في "قناة i24" يوسي يهوشع، أقر بأن "إسرائيل" لا يمكنها "إخضاع حزب الله"، وبأنها فشلت في إعادة المستوطنين إلى الشمال.

وعند حديثه عن حرب الاستنزاف التي يمارسها حزب الله منذ أكثر من عام في وجه "إسرائيل"، اعترف بعجز "الجيش" الإسرائيلي عن حسم المعركة لصالحه.