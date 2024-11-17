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مؤرخ إسرائيلي: قرابة 700 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ 7 أكتوبر 2023 (فيديو)

الأحد 17 نوفمبر 2024 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤرخ إسرائيلي: قرابة 700 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ 7 أكتوبر 2023 (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

كشف المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه عن عدد الإسرائيليين الذين غادروا إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023.

 

وقال إيلان بابيه خلال ندوة نظمتها مؤسسة البيت العربي في إسبانيا (casa arabe) إن قرابة 700 ألف إسرائيلي غادروا منذ تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

وأضاف: "العديد من الإسرائيليين تركوا إسرائيل.. لا نملك الأرقام الرسمية لأن مكتب الإحصاء لن يكشف عنها بطبيعة الحال".

وتابع قائلا: "ولكن لدينا مصادرنا ونحن نعتقد أن قرابة 700 ألف هو رقم قريب جدا من الواقع".

وذكر المؤرخ أن هذه الحكومة الإسرائيلية تعتقد أنها تمتلك فرصة تاريخية وفرصة سانحة للقيام بما عجزت عنه الحكومات السابقة وهو محو فلسطين كفكرة كدولة ومحو الفلسطينيين كشعب والوصول إلى نقطة حقيقية وهو الحلم بأن تصبح إسرائيل دولة داخل العالم العربي لديها القليل من فيه مع إمكانية إنشاء حلف مع هذه الدول لمواجهة إيران أو أي قوى صاعدة أخرى.

 
 

وفي السياق، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي هاجروا إلى كندا منذ بداية العام الحالي.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن عدد الإسرائيليين الذين هاجروا إلى كندا منذ مطلع العام 2024 ارتفع 5 أضعاف.

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