الاحتلال يفجر مقام "النبي شمعون" جنوب لبنان.. عمره مئات السنين

بيروت/سما/

قدمت قوات الاحتلال على تدمير مقام ديني أثري أثناء التوغل في قرية شاما جنوب لبنان، ليلة الجمعة الماضي.

وأشارت مصادر لبنانية، إلى أن الاحتلال، تعمد تفخيخ ما يعرف بمقام النبي شمعون، في بلدة شاما، وتفجيره بالكامل، بعد التوغل في قرية شاما.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إن قوات الاحتلال انسحبت بعد ذلك من التل المقام عليه المقام بسبب التصدي الكبير من حزب الله.

وأصيب موقع لقوات حفظ السلام تابع للأمم المتحدة في مكان قريب بقذيفة مدفعية نتيجة الضربات، بحسب تقرير الوكالة الوطنية للإعلام.



وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن قذيفة مدفعية حية عيار 155 ملم أصابت مقرها في القطاع الغربي لكنها لم تنفجر. وقالت اليونيفيل إن قوات حفظ السلام الإيطالية المتمركزة هناك فجرت القذيفة بنجاح، مضيفة أنه لم يصب أي من قوات حفظ السلام بأذى من الضربة.

ومنذ بدء توغلها البري جنوب الاحتلال، أقدمت قوات الاحتلال على تفجير ونسف قرى بأكملها، باتباع سياسة الأرض المحروقة، لمنع حزب الله من التحرك في المناطق القريبة من فلسطين المحتلة على الحدود.