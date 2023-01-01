مقتل ثلاثة جنود للاحتلال في غزة بعمليات نفذتها المقاومة (شاهد)

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الأحد، عن مقتل أحد جنوده في معركة شمال قطاع غزة، بعد أن طالته رصاصة قناص فلسطيني، فيما قالت مصادر إعلامية عبرية، إن جنديين آخرين قتلا خلال معارك ضارية.



وقال "الجيش" في بيان له، إن الجندي القتيل من كتيبة نحشون (90) التابعة للواء كفير، لكنه لم يذكر تفاصيل حول ظروف مقتله، غير أن مواقع عبرية قالت إن القتيل سقط برصاص قناص جنوب مدينة غزة.



في سياق متصل، قالت مواقع عبرية، إن جنديين آخرين قتلا، في "حدث الأمني" وقع الأحد شمال غزة، واستهدف جنودا من الكتيبة واللواء ذاته. دون تفاصيل.



ويعتقد ان الحادث مرتبط بعمليات تنفذها المقاومة شمال قطاع غزة، حيث أصدرت "كتائب القسام"، و"سرايا القدس" الأحد، بيانات عسكرية عن استهداف مواقع وقوات للاحتلال في جباليا وبيت لاهيا.



وأعلنت كتائب القسام، السبت، عن قنصها جنديا إسرائيليا بعملية مشتركة مع فصيل فلسطيني "مقاوم" وذلك جنوب شرق مدينة غزة.



وقالت القسام، في بيان: "قنص جندي صهيوني بالاشتراك مع كتائب الأنصار (الجناح المسلح لحركة الأحرار الفلسطينية) جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".



وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الاحتلال في محاور التوغل المختلفة من القطاع.



ولواء كفير هو أحد أكبر ألوية المشاة في جيش الاحتلال ويضم عدة كتائب ووحدات نخبوية توصف بأنها مختصة في الحرب داخل المناطق الحضرية والمناطق المعقدة.