  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تظاهرات في ولايات أمريكية لوقف الحرب في غزة وحظر تصدير الأسلحة

الأحد 17 نوفمبر 2024 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات في ولايات أمريكية لوقف الحرب في غزة وحظر تصدير الأسلحة



واشنطن/سما/

شهدت مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات النشطاء من منظمات حقوقية وممثلون عن الجاليتين العربية والإسلامية ونشطاء السلام، للدعوة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط عليها لوقف الحرب في قطاع غزة.

 وتأتي هذه المظاهرات ضمن سلسلة من المسيرات التي تُنظم بشكل أسبوعي منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في ضوء تصاعد العنف في غزة وارتفاع أعداد الضحايا.

منذ بداية الهجمات، خرجت الاحتجاجات في العديد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة تعبيرًا عن الرفض الشعبي للسياسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وتعد شيكاغو، إحدى أبرز المدن التي تشهد تفاعلاً مع القضايا السياسية والاجتماعية، واستمرت هذه الاحتجاجات بمشاركة أعداد متزايدة من النشطاء الذين رفعوا شعارات تدعو لوقف "الإبادة الجماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية من خلال وسائل الإعلام والمجتمعات المحلية.

وفي نفس السياق، شهدت مدينة دالاس بولاية تكساس تظاهرات مماثلة، حيث احتشد المئات أمام مقر "المؤتمر العالمي من أجل إسرائيل"، الذي يعتبر أكبر تجمع مؤيد لإسرائيل على مستوى العالم.



حمل المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تندد بعمليات القصف المستمرة وتطالب بإنهاء الحرب على غزة، هذا التحرك يأتي ضمن جهود النشطاء للفت انتباه المجتمع الدولي والسياسيين إلى المعاناة التي يعيشها سكان القطاع نتيجة الصراع المستمر.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة والدعم العسكري لإسرائيل، حيث يؤكد المحتجون أن استمرار تصدير الأسلحة يسهم في إطالة أمد الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب على قطاع غزة والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين، خلاف المفقودين تحت الأنقاض.

#امريكا

الأكثر قراءة اليوم

مقاوم جريح من القسام يستشهد بأبيات للقرضاوي.. وتفاعل واسع (شاهد)

إعلام عبري يكشف عن اتخاذ إسرائيل قرارا "حاسما" بشأن الحرب في لبنان

القسام : انقطاع الاتصال مع حراس "المحتجزين" الإسرائيليين في غزة..

الإعلام العبري يعرب عن صدمته من صمود "حماس" وإعلامها العسكري بعد عام من الحرب

إسرائيل تستعد لتوسيع الحرب لتشمل سورية.. الحرب الشاملة دون سقوف او ضوابط..

شاهد: استهداف آليات للاحتلال وقنص جندي في غزة..

هآرتس: القضاة لم يبتلعوا الطُعم الذي حاول نتنياهو استغلاله في قضية الفساد والاحتيال..

الأخبار الرئيسية

673926f74c59b73d0c5261cb

مؤرخ إسرائيلي: قرابة 700 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ 7 أكتوبر 2023 (فيديو)

photo_2024-11-17_15-17-25

مقتل ثلاثة جنود للاحتلال في غزة بعمليات نفذتها المقاومة (شاهد)

أولمرت يحذر من تكرار أحداث أمستردام على مستوى واسع بسبب "سياسة نتنياهو"

2-123-730x438

الإبادة في غزة.. الكلاب تنهش جثث ضحايا أعدمهم جيش الاحتلال خلال جلب الطعام لأهاليهم

6739db104236047c6b6fb317

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يصدر بيانا حول آخر مستجدات الحرب على القطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية