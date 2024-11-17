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حصيلة جديدة لحملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الأحد 17 نوفمبر 2024 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة جديدة لحملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية



رام الله/سما/

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.


ووفقا للبيان فقد توزعت حملة الاعتقالات على محافظات الخليل ورام الله وقلقيلية وطولكرم وسلفيت والقدس، "رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 11 ألفا، و700 مواطن من الضفة والقدس.

وشدد البيان على "أن القوت الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن".

كما أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".

وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة  لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف.

#الضفة الغربية

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