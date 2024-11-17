العراق يدعو لوجوب إيقاف “جرائم إسرائيل الوحشية” في غزة ولبنان

بغداد/سما/

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، إلى وجوب إيقاف “الجرائم الإسرائيلية الوحشية” في قطاع غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسوداني، تلقت نسخة منه.

وذكر البيان أنه جرى بحث “العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها، في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق المنفعة للجانبين”.

وشهد اللقاء “استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة”، حيث أكد السوداني على “أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية، من أجل وقف الحرب، التي تستهدف غزة ولبنان”، حسب البيان نفسه.

ودعا إلى “وجوب إيقاف الجرائم الوحشية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله“، بدأت عقب شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد “حزب الله” بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.