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توقيف 3 أشخاص إثر قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتنياهو..

الأحد 17 نوفمبر 2024 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف 3 أشخاص إثر قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتنياهو..



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) الإسرائيليان، الأحد، في بيان، توقيف ثلاثة مشتبه بهم، بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين، مساء السبت، قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن موجوداً فيه.

وقال البيان: “خلال الليل، أوقف ثلاثة مشتبه بهم لضلوعهم في الحادث”، الذي وقع في قيسارية في وسط البلاد، مشيراً إلى أنهم سيخضعون لتحقيق مشترك من قبل الشرطة والشين بيت.

ولم يتم الكشف عن أيّ معلومات حول هوية المشتبه بهم أو دوافعهم.

وذكر البيان أن المحكمة أمرت بحظر نشر معلومات عن التحقيق أو هوية المشتبه بهم لمدة 30 يوماً.

والسبت، جاء في بيان للشرطة والشين بيت أن “قنبلتين ضوئيتين سقطتا نحو الساعة 19:30 (17:30 ت غ) في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء”، موضحاً أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل عند وقوع هذه الحادثة “الخطرة”.

ولم يُحدَّد مصدر القنبلتين.

ودان الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الواقعة محذّراً من “تصعيد للعنف”.

وقال على منصة “إكس”: “تواصلت للتو مع رئيس الشين بيت وشدّدت على الضرورة الملحة للتحقيق”، ووضع المرتكبين أمام مسؤوليتهم “سريعاً”.

في 22 تشرين الأول/أكتوبر، أُطلقت مسيّرة باتجاه المقر السكني نفسه، أصابت “منشأة” في قيسارية، وفق ما أعلن، حينها، مكتب رئيس الوزراء.

نتنياهو، الذي كان حينها أيضاً غير موجود في مقر إقامته الخاص، اتّهم “حزب الله”، حليف إيران، بـ “محاولة” اغتياله هو وزوجته، متوعّداً إيران والفصائل المتحالفة معها بأنهم “سيدفعون ثمناً باهظاً”.

وبعد ثلاثة أيام، أعلن “حزب الله” مسؤوليته عن الهجوم.

(أ ف ب)

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