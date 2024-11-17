المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يصدر بيانا حول آخر مستجدات الحرب على القطاع

غزة’/سما/

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد بيانا في اليوم الـ408 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لفت فيه إلى آخر مستجدات الحرب.



وجاء في بيان المكتب: "قصف الجيش الإسرائيلي عدة عمارات سكنية في بيت لاهيا والنصيرات والبريج راح ضحيتها 96 شهيدا وأكثر من 15 مفقودا و60 جريحا". وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الماضية استهدفت عدة عمارات سكنية ومنازل مدنية أسفرت عن مقتل أكثر 72 شخصا في بيت لاهيا، تزامنا مع استهدافين لمخيمي النصيرات والبريج ما أوقع 24 قتيلا وأكثر من 60 إصابة".

وشدد البيان على أن "الجيش كان على دراية تامة بأن المباني المستهدفدة مدنية تؤوي عشرات النازيحين غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواريخ".

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة، وبشكل مركز في محافظة شمال قطاع غزة حيث المستشفيات الأربعة وأخرجها عن الخدمة.

ودان البيان "المجازر الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين والأطفال والنساء منذ ساعت الصباح الأولى مطالبا دول العالم بإدانة هذه المذابح ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء".

وطالب البيان "المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على إسرائيل بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين"