الأسد يبحث مع وزير الدفاع الإيراني في دمشق قضايا الدفاع والأمن في المنطقة

دمشق/ وكالات/

استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده.

وذكرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، عبر قناتها على تليغرام: “الرئيس بشار الأسد يستقبل العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له”.

كما ذكرت الرئاسة في بيانها أن الرئيس الأسد “بحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها”.

وختم البيان: “يؤكد (الرئيس الأسد)، أن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية، لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها”.

ووصل وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عزيز نصير زاده، مساء يوم أمس السبت، إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مراسل “سبوتنيك”: إن نائب رئيس الأركان السوري استقبل نصير زاده والوفد المرافق له في مطار دمشق، إلى جانب السفير الإيراني في دمشق.

وأكد وزير الدفاع الإيراني في مطلع زيارته، أن “للجمهورية العربية السورية مكانة مميزة بالنسبة لإيران”، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت “بناء على دعوة من وزير الدفاع السوري، وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن، بما يهدف الى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين”.