مجزرة مروعة..استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مشروع بيت لاهيا..

أفادت مصادر طبية باستشهاد 50 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في سوق مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة صباح اليوم الأحد.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا من 5 طبقات في بيت لاهيا لعائلة (غباين) يؤوي أكثر من 50 مواطنا ونازحا لم يخرج منهم أحد حتى اللحظة.

وقالت مصادر طبية بأنه خلال ساعات الليل استهدفت القوات الإسرائيلية منزلا لعائلة (عبد العاطي) وبداخله عدد كبير من النازحين وعرف من حصيلة الاستهداف 15 شهيدا.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يوقف القصف على بيت لاهيا منذ أمس ولم يستطع المواطنون الخروج من منازلهم للتوجه لمناطق أكثر أمنا.

من جهته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: "تلقينا مناشدات من سكان منزل قصفه الاحتلال ببيت لاهيا لكننا لا نستطيع التحرك".

وأضاف أن المبنى الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مشروع بيت لاهيا كان يؤوي نحو 70 فلسطينيا.

وتابع "تلقينا بلاغات عن وجود ما لا يقل عن 40 جثمانا بالمبنى المستهدف في بيت لاهيا".

في حين قالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة اليوم الأحد في المنزل المستهدف والطوابق الخمسة للمبنى أسقطت على رؤوس النازحين.

وأفاد شهود عيان بأن "هناك شهداء وإصابات بالعشرات ومفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا".

وقال الشهود " إن البناية السكنية التي قصفها الطيران الإسرائيلي مكونة من خمسة طوابق وتؤوي نازحين.

وأشارت المصادر الطبية أنه لا إحصائية دقيقة لعدد القتلى والجرحى، لعدم تمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى المكان المستهدف.

ويواصل الطيران ومدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، بشكل مكثف، مستهدفة المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

وتفرض القوات الإسرائيلية حصارا مشددا تمنع بموجبه وصول الإمدادات الأساسية لمناطق شمال القطاع.