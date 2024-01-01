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سموتريتش يعارض صفقة تبادل اسرى تنهي الحرب ويدعم الاستيطان بغزة

الأحد 17 نوفمبر 2024 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يعارض صفقة تبادل اسرى تنهي الحرب ويدعم الاستيطان بغزة



القدس المحتلة / سما/

 قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لن يقبل بصفقة لتبادل الأسرى تؤدي إلى وقف الحرب على غزة.

وأضاف سموتريتش -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية- أنه سيكون هناك استيطان في غزة.

وكان الوزير الإسرائيلي أعلن مرارا معارضته الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة تبادل محتملة، حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية.

وقال في أغسطس/آب الماضي إن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا "قد يكون عادلا وأخلاقيا لإعادة الأسرى الإسرائيليين".

وقبل أيام، دعا وزير المالية الإسرائيلي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وبناء وتوسيع المستوطنات فيها.

وأثارت تصريحات سموتريتش بشأن الضفة ردود فعل منددة فلسطينيا وعربيا وأوروبا.

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