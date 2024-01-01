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وزير الخارجية الايراني : فرصة "محدودة" للدبلوماسية حول برنامجنا النووي ..

الأحد 17 نوفمبر 2024 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الايراني : فرصة "محدودة" للدبلوماسية حول برنامجنا النووي ..



طهران/ وكالات/

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أن هناك فرصة لمعالجة قضية البرنامج النووي لبلاده عبر الدبلوماسية، لكنها "محدودة".

وصرّح عراقجي للتلفزيون الرسمي بعد زيارة لإيران قام بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "لا يزال ثمة فرصة للدبلوماسية، رغم أن هذه الفرصة ليست كبيرة جدا. هناك فرصة محدودة".

وزار غروسي موقعين نوويين في إيران يوم الجمعة، وذلك قبل مسعى دبلوماسي أوروبي متوقع بشأن الأنشطة النوويةلطهران قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وخلال الزيارة، قال عراقجي لغروسي إن طهران مستعدة لحل النزاعات العالقة بشأن برنامجها النووي، لكنها لن تستسلم للضغوط.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن غروسي زار محطة نطنز النووية وموقع التخصيب في فوردو المحفور في جبل على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة طهران، لكنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

والعلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية متوترة بسبب عدد من المسائل العالقة منذ فترة طويلة، منها منع إيران خبراء في تخصيب اليورانيوم تابعين للوكالة من دخول البلاد وعدم توضيحها لأسباب وجود آثار يورانيوم في مواقع لم تعلن عنها.

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