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طقس فلسطين : أجواء غائمة نهارا وأمطار متفرقة مساء

الأحد 17 نوفمبر 2024 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة نهارا وأمطار متفرقة مساء



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً ولطيفًا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها بحوالي3-4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الثلاثاء: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يبقى الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بحوالي3-4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبيًا إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق من البلاد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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