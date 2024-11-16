  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القسام" تعلن قصف مدينة سديروت برشقة صاروخية

السبت 16 نوفمبر 2024 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن قصف مدينة سديروت برشقة صاروخية



غزة/سما/

 أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف مدينة سديروت جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة برشقة صاروخية مساء اليوم السبت، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخين.
وقالت الكتائب في بيان صحافي مقتضب صدر عنها إنها قصفت مدينة سديروت برشقة صاروخية.


من جهته أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له برصد إطلاق صاروخين من شمال القطاع نحو الغلاف وتم اعتراضهما.


وفي أعقاب الهجوم دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، فيما لم ترد تقارير بوقوع أضرار.


يأتي ذلك، فيما تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على جباليا والمناطق المحيطة فيها شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


ونشرت القسام في وقت سابق اليوم مقاطع مصورة قالت لمعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تظهر تدمير عناصرها لآليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع.


وتضمنت المقاطع استهداف جرافة بقذيفة الياسين 105 في المكان ذاته بعد تفجير الدبابة، ورغم الدخان الكثيف فقد أظهر المشهد إصابة الجرافة إصابة مباشرة.
وأظهرت مقاطع أخرى استهداف ناقلة جند، فيما انتهت بإظهار سلاح رشاش تم اغتنامه بعد استهداف إحدى الدبابات واعتلاء عناصر القسام عليها والإجهاز على طاقمها وفق ما أفادت المقاطع.


وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يشن عملية عسكرية واسعة النطاق فيها لاسيما جباليا.


ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عمليته في جباليا ومحيطها تهدف إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم لشن المزيد من الهجمات.
 

#كتائب القسام

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري عن أقوى رجل عسكري في قطاع غزة بعد اغتيال يحيى السنوار والفارق بينهما

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

إسرائيل غاضبة للتقارب السعوديّ الإيرانيّ وبن سلمان شطب تل ابيب من جدول الأعمال..

إعلام عبري يكشف عن اتخاذ إسرائيل قرارا "حاسما" بشأن الحرب في لبنان

صور تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له دبابات “ميركافا” بعد استهدافها شمال غزة

برئاسة بريطانيا..جلسة لمجلس الأمن حول إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط..

الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيًا نازحا بدم بارد حاول الوصول لجنوب غزة عبر البحر

الأخبار الرئيسية

6738e46a4c59b7390e010ad7

اندلاع حريق في حيفا بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله (شاهد)

6738e5f74c59b7391860b2e9 (1)

الإعلام العبري يعرب عن صدمته من صمود "حماس" وإعلامها العسكري بعد عام من الحرب

شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات

photo_2024-11-16_17-59-19

شاهد: استهداف آليات للاحتلال وقنص جندي في غزة..

photo_2024-11-16_17-51-27

إعلام عبري يكشف عن اتخاذ إسرائيل قرارا "حاسما" بشأن الحرب في لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية