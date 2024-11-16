"القسام" تعلن قصف مدينة سديروت برشقة صاروخية

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف مدينة سديروت جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة برشقة صاروخية مساء اليوم السبت، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخين.

وقالت الكتائب في بيان صحافي مقتضب صدر عنها إنها قصفت مدينة سديروت برشقة صاروخية.



من جهته أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له برصد إطلاق صاروخين من شمال القطاع نحو الغلاف وتم اعتراضهما.



وفي أعقاب الهجوم دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، فيما لم ترد تقارير بوقوع أضرار.



يأتي ذلك، فيما تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على جباليا والمناطق المحيطة فيها شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ونشرت القسام في وقت سابق اليوم مقاطع مصورة قالت لمعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تظهر تدمير عناصرها لآليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع.



وتضمنت المقاطع استهداف جرافة بقذيفة الياسين 105 في المكان ذاته بعد تفجير الدبابة، ورغم الدخان الكثيف فقد أظهر المشهد إصابة الجرافة إصابة مباشرة.

وأظهرت مقاطع أخرى استهداف ناقلة جند، فيما انتهت بإظهار سلاح رشاش تم اغتنامه بعد استهداف إحدى الدبابات واعتلاء عناصر القسام عليها والإجهاز على طاقمها وفق ما أفادت المقاطع.



وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يشن عملية عسكرية واسعة النطاق فيها لاسيما جباليا.



ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عمليته في جباليا ومحيطها تهدف إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم لشن المزيد من الهجمات.

