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اندلاع حريق في حيفا بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله (شاهد)

السبت 16 نوفمبر 2024 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع حريق في حيفا بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله (شاهد)



حيفا/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت بأن حريق اندلع في حيفا بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله.


وقالت وسائل إعلام عبرية إن صاروخين على الأقل سقطا في حيفا، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تصدت لصواريخ أطلقت من لبنان في أجواء حيفا.

وأفادت "القناة 14" العبرية بأن أضرار جسيمة لحقت بعدد من المباني والمركبات بمنطقة الكرمل بمدينة حيفا.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن إصابة مباشرة لمبنى في منطقة الكرمل بمدينة حيفا أدى لاندلاع حريق كبير فيه.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سقوط صاروخ في منطقة الكرمل بحيفا أدى لاندلاع حريق دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

وأفادت "القناة 14" بأن حزب الله دمّر الكنيس اليهودي في شارع الكرمل في وسط حيفا بشكل كامل.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة للقصف.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد فيما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق.

ويواصل حزب الله إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه بلدات ومدن الشمال، وتم خلال اليوم الأخير رصد عشرات عمليات الإطلاق باتجاه الجليل الأعلى وحيفا وكريات.

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