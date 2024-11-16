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الإعلام العبري يعرب عن صدمته من صمود "حماس" وإعلامها العسكري بعد عام من الحرب

السبت 16 نوفمبر 2024 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري يعرب عن صدمته من صمود "حماس" وإعلامها العسكري بعد عام من الحرب



القدس المحتلة/سما/

أثار مقطع فيديو نشرته "كتائب القسام" مساء السبت انتقادات لاذعة للجيش الإسرائيلي والحكومة، مشيرين إلى قدرة "حماس" وإعلامها العسكري على الصمود بعد أكثر من عام على الحرب.


وقال موقع مفزاكي راعم: "الجناح العسكري لحماس أصدر مساء اليوم وثائق مصورة لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي في جباليا.. بعد مرور عام على الحرب وما زال إعلام حماس يعمل كالمعتاد".

وأضاف الموقع: "الإعلام هو القوة، وطالما أن حماس والعديد من الفصائل في قطاع غزة تمتلكه، فنحن في ورطة".

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "القسام" تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية في معارك بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بأسلحة مختلفة.

وبدأ المقطع بأحد مقاتلي القسام وهو يقول "رغم إصابتي إلا أنني أحمل عبوتي وأتجه نحو العدو بإذن الله.. نحو دباباته" ليرد عليه آخر "ربنا يكرمك إن شاء الله ويوفقك".

وتواصل القوات الإسرائيلية التوغل في منطقة شمال قطاع غزة، بحجة منع إعادة تنظيم صفوف المقاومة هناك منذ قرابة الشهرين، في ظل تعطل قسري لخدمات الدفاع المدني في جميع مناطق الشمال بفعل الاستهداف المتواصل، مما ترك عشرات الآلاف من الفلسطينيين دون أي رعاية إنسانية أو طبية.

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