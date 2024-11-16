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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية على هدف حيوي في "أم الرشراش" (فيديو) - سما الإخبارية

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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية على هدف حيوي في "أم الرشراش" (فيديو)

السبت 16 نوفمبر 2024 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية على هدف حيوي في "أم الرشراش" (فيديو)



صنعاء/سما/

أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيون في اليمن، مساء يوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية على هدف حيوي في "أم الرشراش" جنوبي إسرائيل بعدد من الطائرات المسيرة.

 

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية على هدف حيوي في "أم الرشراش" بعدد من الطائرات المسيرة / RT

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر أن سلاح الجو المسير نفذ العملية بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وحيت القوات المسلحة صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه العدوان الإسرائيلي.

وأكد الحوثيون استمرارهم في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد إسرائيل وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمن منطقة العمليات البحرية.

كما شددوا في بيانهم على أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ولبنان.

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