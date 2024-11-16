حزب الله ينشر فيديو جديدا ورسالة لتل أبيب

بيروت/سما/

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني يوم السبت مقطع فيديو بعنوان "لبنان في موقع قوي.. بجيشه وشعبه ومقاومته".



وتضمن الفيديو تسجيلا صوتيا للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يقول فيه: "لبنان بموقع قوي بمقاومته وبشعبه وبجيشه، وسنبقى صامدين، واقفين، مستعدين، نواجهكم".

ويضيف نعيم قاسم: "لن تنتصروا ولو طال الزمن.. نقول لهم ستهزمون حتما، رأيتم تجارب كثيرة.. هذا زمن الانتصارات ولى زمن الهزائم وسننتصر ولو بعد حين".

وفي وقت سابق نشر حزب الله فيديو بعنوان "إنهم يتألمون.. فاصل رقم 1"، في إطار سلسلة ستنشر تباعا حول مصير قوات الجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة بجنوب لبنان.

وظهر في مقطع الفيديو "صورة للجندي الإسرائيلي غاي شبتاي ومراسم الدفن"، وبعض تصريحات شقيقه.

وأوضح حزب الله أن "النقيب غاي شبتاي من الكتيبة 8207 التابعة للواء الاحتياط 228، هكذا دخل لبلدة كفركلا، وهكذا خرج في نعش".