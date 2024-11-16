  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله ينشر فيديو جديدا ورسالة لتل أبيب

السبت 16 نوفمبر 2024 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينشر فيديو جديدا ورسالة لتل أبيب



بيروت/سما/

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني يوم السبت مقطع فيديو بعنوان "لبنان في موقع قوي.. بجيشه وشعبه ومقاومته".


وتضمن الفيديو تسجيلا صوتيا للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يقول فيه: "لبنان بموقع قوي بمقاومته وبشعبه وبجيشه، وسنبقى صامدين، واقفين، مستعدين، نواجهكم".

ويضيف نعيم قاسم: "لن تنتصروا ولو طال الزمن.. نقول لهم ستهزمون حتما، رأيتم تجارب كثيرة.. هذا زمن الانتصارات ولى زمن الهزائم وسننتصر ولو بعد حين".

وفي وقت سابق نشر حزب الله فيديو بعنوان "إنهم يتألمون.. فاصل رقم 1"، في إطار سلسلة ستنشر تباعا حول مصير قوات الجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة بجنوب لبنان.

وظهر في مقطع الفيديو "صورة للجندي الإسرائيلي غاي شبتاي ومراسم الدفن"، وبعض تصريحات شقيقه.

وأوضح حزب الله أن "النقيب غاي شبتاي من الكتيبة 8207 التابعة للواء الاحتياط 228، هكذا دخل لبلدة كفركلا، وهكذا خرج في نعش".

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري عن أقوى رجل عسكري في قطاع غزة بعد اغتيال يحيى السنوار والفارق بينهما

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

إسرائيل غاضبة للتقارب السعوديّ الإيرانيّ وبن سلمان شطب تل ابيب من جدول الأعمال..

صور تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له دبابات “ميركافا” بعد استهدافها شمال غزة

إعلام عبري يكشف عن اتخاذ إسرائيل قرارا "حاسما" بشأن الحرب في لبنان

برئاسة بريطانيا..جلسة لمجلس الأمن حول إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط..

الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيًا نازحا بدم بارد حاول الوصول لجنوب غزة عبر البحر

الأخبار الرئيسية

6738e5f74c59b7391860b2e9 (1)

الإعلام العبري يعرب عن صدمته من صمود "حماس" وإعلامها العسكري بعد عام من الحرب

شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات

photo_2024-11-16_17-59-19

شاهد: استهداف آليات للاحتلال وقنص جندي في غزة..

photo_2024-11-16_17-51-27

إعلام عبري يكشف عن اتخاذ إسرائيل قرارا "حاسما" بشأن الحرب في لبنان

6738b1a1423604442f6e72d6

منظمات حقوقية تتهم الجيش الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية