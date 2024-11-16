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استشهاد صحفي برصاص مسيرة للاحتلال في مخيم جباليا

السبت 16 نوفمبر 2024 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد صحفي برصاص مسيرة للاحتلال في مخيم جباليا



غزة/سما/

 استشهد صحفي، اليوم السبت، جراء إصابته برصاص أطلقتها طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة "كواد كابتر" التابعة لجيش الاحتلال أطلقت النار نحو الصحفي محمد صالح الشريف، ما إلى استشهاده.

وأشارت إلى أن الشريف اضطر مؤخرا إلى إخلاء منزله في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا إلى منزل أحد أقرباءه في مشروع بيت لاهيا، وبعد عدة أيام عاد رفقة ابن عمه إلى منزله من أجل معرفة ما حل به، إلا أن طائرة "كواد كابتر" أطلقت النار باتجاههما ما أدى إلى استشهاد ابن عمه في البداية، فيما بقي الشريف ينزف لأكثر من ساعتين حتى استشهاده.

يذكر، أن الاحتلال يمنع طواقم الدفاع المدني والإسعاف من التحرك والعمل في شمال قطاع غزة منذ أكثر من 25 يوما.

ووفق تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الثاني من تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، فإن 174 صحفيا استشهدوا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 في قطاع غزة.

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