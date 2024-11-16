شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصادر طبية ، باستشهاد 4 مواطنين بينهم 3 سيدات وطفل، وإصابة عدد آخر، بعد قصف استهدف منزلا بمحيط مدرسة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

في السياق، واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المباني في المنطقة الغربية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت غارات جوية عنيفة من طيران الاحتلال المناطق الشمالية الغربية للقطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,799 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,601 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.