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إعلام عبري يكشف عن اتخاذ إسرائيل قرارا "حاسما" بشأن الحرب في لبنان

السبت 16 نوفمبر 2024 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يكشف عن اتخاذ إسرائيل قرارا "حاسما" بشأن الحرب في لبنان



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم أن "الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارا بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين".


وقال مراسل "القناة 13" الإسرائيلية، ألموغ بوكير: "تم اتخاذ قرار حازم في إسرائيل بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين".


وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "رئيس الأركان هرتسي هاليفي أجرى هذا الأسبوع دورية ميدانية وتقييم الوضع مع كتائب الاحتياط العاملة بجنوب لبنان".

وقال هاليفي، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله لديه ثمن باهظ للغاية، وسنتوقف عندما نعلم أننا نوصل السكان إلى بر الأمان".

وأضاف: "سنواصل القتال والتقدم إلى الأمام والهجوم في العمق وإلحاق ضرر كبير بحزب الله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "قوات لواء الكوماندو تواصل العمل في جنوب لبنان، حيث تم تدمير مستودعات أسلحة والعثور على صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وسترات مجهزة بعتاد عسكري".

وطالت غارات إسرائيلية، اليوم، عددا من المناطق في لبنان، في الوقت الذي أعلن فيه "حزب الله" استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية.

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