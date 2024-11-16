"حزب الله" يوجه رسالة للجيش الإسرائيلي حول مصير قواته في جنوب لبنان (فيديو)

بيروت/سما/

نشر "حزب الله" فيديو بعنوان "إنهم يتألمون فاصل رقم 1"، في إطار سلسلة ستنشر تباعا حول مصير قوات الجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة بجنوب لبنان.



وأظهر مقطع الفيديو "صورة للجندي الإسرائيلي غاي شبتاي ومراسم الدفن"، وبعض تصريحات شقيق الجندي.

وأوضح "حزب الله" أن "النقيب غاي شبتاي من الكتيبة 8207 التابعة للواء الاحتياط 228، هكذا دخل لبلدة كفركلا، وهكذا خرج في نعش".

وأضاف "حزب الله": "هذا ما قاله أخ النقيب في مراسم الدفن: غاي كان يتبع إلى الحاخامية العسكرية ولكنه أدخل إلى المعركة في جنوب لبنان في إطار الكتيبة 8207 كمقاتل بسبب نقص في القوى البشرية.. لقد تعرضنا لهزة كبيرة"، مشيرا إلى "أنهم يتألمون".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في 08 نوفمبر مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيانه إن " غاي شبتاي (39 عاما) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر".

ونشر "حزب الله" في وقت سابق، فاصلا بعنوان "لبنان في موقع قوي.. بجيشه وشعبه ومقاومته"، فيما أظهر في مقطع فيديو مشاهد من عملية استهداف قاعدة "طيرة الكرمل" التابعة للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا.