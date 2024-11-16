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الرئيس الإسرائيلي يلغي زيارته إلى أذربيجان لأسباب أمنية

السبت 16 نوفمبر 2024 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي يلغي زيارته إلى أذربيجان لأسباب أمنية



القدس المحتلة/سما/

أفادت "القناة 12" العبرية مساء يوم السبت بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ألغى زيارته إلى أذربيجان ولن يحضر قمة المناخ في باكو.


وذكرت القناة العبرية أن الرئيس الإسرائيلي ألغى الزيارة المقررة إلى باكو لأسباب أمنية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرا بتحديث تحذير السفر إلى أذربيجان المتاخمة لإيران، وشددت على أن "هناك خوفا من وجود بنى تحتية إرهابية مختلفة وهناك تهديد محتمل مستمر بإيذاء الإسرائيليين المقيمين في البلاد".

وطلبت وزارة الخارجية الإسرائيليين بـ"اتخاذ المزيد من الاحتياطات".

وافتتحت يوم الاثنين 11 نوفمبر الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) بمشاركة وفود من جميع أنحاء العالم.

زيارة سابقة

وفي 30 مايو 2023 قام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وعقيلته بزيارة دولة إلى أذربيجان استمرت يومين بدعوة من نظيره الأذربيجاني.

وكان في استقبال هرتسوغ لدى وصوله إلى باكو في شهر مايو 2023 الرئيس إلهام علييف في القصر الرئاسي بالعاصمة، حيث بحثا أهمية العلاقات الثنائية والتعاون بين تل أبيب وباكون وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال الرئيس الإسرائيلي حينها إن زيارته إلى أذربيجان "حلم تحقق" له وللإسرائيليين، داعيا نظيره الأذربيجاني إلهام علييف إلى زيارة إسرائيل.

وأضاف: "استراتيجيتنا ورؤيتنا المشتركة تقوم على الحوار الصادق والمفتوح بين اليهود والمسلمين".

وكتب هرتسوغ في تغريدة على منصة "X": "تشرفنا بوضع أكاليل الزهور على قبر مؤسس أذربيجان الحديثة، الرئيس حيدر علييف كان قائدا عظيما أسس ومهد الطريق لعلاقات دافئة مع إسرائيل ونشكره على ذلك".

وقبل إقلاعه من مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب في زيارته في مايو قال الرئيس الإسرائيلي: "سنحاول تعزيز العلاقات بيننا قدر الإمكان.. افتتحت أذربيجان مؤخرا سفارة لدى إسرائيل وهي دولة شيعية مسلمة مهمة، ونود تعزيز العلاقات معها بكل الطرق الممكنة".

ويعود تاريخ العلاقات بين تل أبيب وباكو إلى عام 1992، ولإسرائيل سفارة لدى باكو منذ 1993، وفي مارس الماضي أعلنت أذربيجان افتتاح أول سفارة لها لدى تل أبيب.

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