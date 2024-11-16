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مصادر لبنانية تنشر بنود الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار

السبت 16 نوفمبر 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لبنانية تنشر بنود الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار



بيروت/سما/

نشرت مصادر لبنانية مطلعة تفاصيل بنود الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار بين حزب الله و"إسرائيل".


وقالت المصادر نفسها إن نص الاتفاق الذي حملته السفيرة الأمريكية في بيروت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيل بري يضم 13 نقطة موزعة على خمس صفحات بخط عريض.

وتشير المصادر إلى أن برّي وجّه للسفيرة سؤالا مباشرا طالبا منها الإجابة عنه بشكل مباشر، وهو هل هناك اتفاق آخر تم وضعه بين الأمريكيين والإسرائيليين، ويختلف عن النص الذي بين يديه. فنفت السفيرة ذلك وأكدت عدم وجود أي اتفاق من هذا النوع. والمقصود بذلك ألا يكون هناك اتفاق جانبي حول حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان.

أما بنود الاتفاق فبعضها من البنود البديهية والمستمدة من اتفاقات سابقة، فيما البنود الأهم هي:

 - وقف إطلاق النار وتحديد موعد لبدء الالتزام به وتحديد التاريخ، لحظة إبرام الاتفاق.

 - دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب على مراحل. فيدخل في المرحلة الأولى 5 آلاف جندي.

 - الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية الوحيدة والمخولة بالتحرك عسكريا ويكون السلاح محصورا به.

 - توفير الدعم اللازم للجيش لضبط المعابر الحدودية ومنع إدخال الأسلحة.

 - تعزيز وتفعيل دور قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

 - انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من المناطق التي دخل إليها.

 - يتولى الجيش عملية المسح لعدم وجود أسلحة خارج سيطرته في الجنوب.

 - تشكيل لجنة لمراقبة آليات تطبيق القرار 1701 والتي ينص المقترح على إدخال ألمانيا وبريطانيا إليها. وهو ما يرفضه لبنان ويمنع توسيع اللجنة والاكتفاء بفرنسا وأمريكا.

 - ضمانات بعدم حصول أي اعتداء إسرائيلي على لبنان برا وبحرا وجوا.

 - بعد فترة ستين يوما من وقف إطلاق النار يتم تفعيل عمل اللجنة الثلاثية التي تضم لبنان، إسرائيل وضابط من اليونيفيل للبحث في تثبيت ترسيم الحدود البرية ومعالجة النقاط الـ13 العالقة.

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