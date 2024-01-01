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غارات عنيفة على صور.. وأوامر إخلاء إلى 15 بلدة

السبت 16 نوفمبر 2024 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارات عنيفة على صور.. وأوامر إخلاء إلى 15 بلدة



بيروت/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي، السبت، تحذيرا إلى 15 بلدة جنوبي لبنان، مطالبا سكانها بالإخلاء.

وشمل التحذير بلدات، كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذت قوات لواء الكوماندوز، تحت قيادة الفرقة 91، غارات محدودة ومحددة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة في الأيام الأخيرة في تضاريس معقدة في جنوب لبنان، في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ والقذائف باتجاه التجمعات السكنية الإسرائيلية".

وأضاف: "عثر اللواء المدرع السابع، الذي يعمل تحت قيادة فريق قتال لواء الكوماندوز، على بئر تحت الأرض يستخدم كمرفق لتخزين الأسلحة، ووجدوا بداخله صناديق من المعدات التي تحتوي على متفجرات وذخيرة وقنابل يدوية، وتم تفكيك البنية التحتية باستخدام المتفجرات، كما تم العثور على شاحنة تحتوي على منصة إطلاق صواريخ متحركة موجهة نحو التجمعات السكنية الإسرائيلية".

وتابع: "كما عثرت قوات لواء الكوماندوز على صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وسترات عسكرية محملة بمعدات قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية وأكثر من 25 صندوقا تحتوي على صواريخ جديدة جاهزة للإطلاق، وتم ضبط أو تفكيك جميع الأسلحة والمعدات".


مقترح أميركي

يُبحث في لبنان مقترح أميركي من 13 نقطة في ظل فرصة جدية للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وذكرت المصادر أن الجانب الأميركي نقل إلى المسؤولين اللبنانيين رغبة إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى وجود توافق بشأن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني ودعمه باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتحرك عسكرياً في الجنوب مع تعزيز وتفعيل دور القوات الدولية "يونيفيل".

من جانبه، أفاد مسؤول لبناني بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب مهلة ثلاثة أيام لدراسة المقترح.

ونفى بري أن المقترح يتضمن حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، ونشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.

وكشف بري أن المقترح يتضمن نصاً غير مقبول لبنانيا وهو تشكيل لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية، قائلا إن لبنان متمسك بالآلية الموجودة حاليا والمتمثلة في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان.

أما من الجانب الإسرائيلي فقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع الاتفاق يتضمن إقرار الطرفين بأهمية القرار 1701، ويمنحهما حق الدفاع عن النفس إن لزم الأمر.

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