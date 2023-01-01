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10 شهداء في قصف الاحتلال منزلين بمدينتي غزة وخان يونس

السبت 16 نوفمبر 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 شهداء في قصف الاحتلال منزلين بمدينتي غزة وخان يونس



غزة/سما/

استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين بمدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة العرجاني في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية شارع السرساوي في جباليا النزلة شمال القطاع.

وقال مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أيوب عند مفترق الشعبي وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,799 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,601 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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