  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجزرة جديدة: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ

السبت 16 نوفمبر 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ



غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية،  بأن الطواقم الطبية انتشلت حتى اللحظة 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، إضافة لنقل نحو 20 جريحا للمستشفى، فيما يجرى البحث عن مفقودين آخرين.

وأشارت إلى أن الاحتلال استهدف المدرسة التي تؤوي نازحين بصاروخين، كما أنها سبق وأن قصفت أكثر من مرة خلال العدوان المتواصل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,799 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,601 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري عن أقوى رجل عسكري في قطاع غزة بعد اغتيال يحيى السنوار والفارق بينهما

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

إسرائيل غاضبة للتقارب السعوديّ الإيرانيّ وبن سلمان شطب تل ابيب من جدول الأعمال..

صور تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له دبابات “ميركافا” بعد استهدافها شمال غزة

برئاسة بريطانيا..جلسة لمجلس الأمن حول إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط..

الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيًا نازحا بدم بارد حاول الوصول لجنوب غزة عبر البحر

لبنان طلب مهلة 3 أيام للرد على خطة أمريكية مؤلفة من 13 بندا لوقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

6738b1a1423604442f6e72d6

منظمات حقوقية تتهم الجيش الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية في غزة

طليب تدعو بلينكن للاستقالة بسبب رفضه محاسبة "إسرائيل".. وصفته بالكاذب

4-63-730x438

شبيغل الألمانية: هل يشعل فوز ترامب صراع السيادة في الضفة الغربية؟ وما هي السيناريوهات؟

67377ebb423604357753d474

الأورومتوسطي يكشف "جرائم إعدامات ميدانية" ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني: الانقسام في نهايته واستقرار أمني ومالي قادم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية