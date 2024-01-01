منذ صباح اليوم.. إطلاق 65 صاروخا من لبنان تجاه "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إطلاق نحو 65 صاروخا من لبنان تجاه "إسرائيل" منذ صباح اليوم.

وأعلن الجيش، إطلاق نحو 45 صاروخا من لبنان تجاه منطقة خليج حيفا والجليل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة، فيما أعلن حزب الله قصف “ستيلا ماريس” البحرية، هي ثالث قاعدة عسكرية يستهدفها منذ صباح اليوم بعد “شراغا”، ويعرا شمالا.

وقال الجيش في بيانه إنه “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 10:48 – 10:46 (08:46- 08:48 ت.غ) في منطقة الخليج والجليل، تم رصد نحو 35 صاروخا أُطلق من لبنان”.

وأضاف أن هذه الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

فيما قالت القناة 13 الخاصة إنه تم رصد إطلاق نحو 30 صاروخا تجاه منطقة كريوت بخليج حيفا.

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي: “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية”.

ودوت صفارات الإنذار قبل ذلك بوقت قصير في بلدات “كريات بياليك” و”كريات موتسكين” و”أفيك” وكذلك في “عكا” و”طمرة” و”شفا عمرو” بالجليل بعد رصد إطلاق صواريخ.

من جهته، أعلن “حزب الله”، في سلسلة بيانات السبت، قصف قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية شمالي إسرائيل بصلية صاروخية نوعية، وهي ثالث قاعدة يستهدفها السبت.

وقاعدة “ستيلا ماريس” البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، حسب البيان نفسه.

وفي وقت سابق اليوم، قال الحزب إنه “استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، التي تعد المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، بصلية صاروخية، وتجمعاً لقوات إسرائيلية في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا”.