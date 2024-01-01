بلدية غزة: استمرار منع دخول غاز الطهي يعمق الأزمة الإنسانية ويهدد البيئة

غزة/سما/

حذرت بلدية غزة اليوم السبت من تداعيات كارثية جراء استمرار منع دخول غاز الطهي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة البيئية والصحية وتزايد معاناة المواطنين.

وقالت بلدية غزة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن “منع دخول غاز الطهي دفع العديد من العائلات إلى استخدام فروع الأشجار للطهي والتدفئة، مما أثر بشكل خطير على الغطاء النباتي الذي يمثل رئة المدينة ومصدرا لتحسين جودة الهواء”.

وأكدت أن “الاعتماد على حرق الأخشاب أدى إلى ارتفاع معدلات التلوث اللحظي في الهواء، مما يفاقم المخاطر الصحية، خاصة على الأطفال وكبار السن، ويعرضهم لأمراض تنفسية خطيرة”.

ودعت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والبيئية إلى التدخل العاجل لتوفير غاز الطهي بشكل عاجل، وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وتزويدها بالإمكانات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتخفيف الأضرار البيئية والصحية.