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إلهان عمر تتعرض للمضايقة من “غوغاء” داعمين للاحتلال الإسرائيلي في أروقة الكونغرس

السبت 16 نوفمبر 2024 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلهان عمر تتعرض للمضايقة من “غوغاء” داعمين للاحتلال الإسرائيلي في أروقة الكونغرس



واشنطن/سما/

 لم تتردد البرلمانية التقدمية إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا)، التي دعت منذ فترة طويلة إلى وقف الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، وحثت إدارة الرئيس جو بايدن على حجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل، في الرد عندما تعرضت للمضايقة يوم الأربعاء في الكابيتول هيل (الكونغرس).

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للبرلمانية الشجاعة وهي محاطة بغوغاء من الداعمين للاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها دخول المصعد والذين قالوا لها “اذهبي إلى غزة يا عزيزتي”.

 

فأجابتهم عمر بصراحة وبصوت واضح: “اذهبوا إلى الجحيم”.

وأشارت صحيفة “هافينغتون بوست” إلى أن رد عمر جاء بعد ما يقرب من دقيقة كاملة من انتظار المجموعة بجانبها في المصعد وهم يسألون “ماذا تفعلين؟”، “لماذا تقفين مع حماس؟” و “هل ستدينين حماس؟، هل ستقولين فقط إنه من الخطأ أخذ الرهائن؟”

وقال أحد المشاغبين ” فقط، قولي ذلك، لا يمكنك أن تقولي ذلك؟”.

وكانت عمر قد دعت في وقت سابق الرئيس جو بايدن إلى حجب الدعم العسكري الأمريكي عن إسرائيل.

وتعرضت عمر لمشاعر الإسلاموفوبيا منذ توليها منصبها عام 2019، بما في ذلك استهدافها من قبل الرئيس آنذاك دونالد ترامب على تويتر .

وقد تم التعرف على الذين هاجموا عمر يوم الأربعاء على أنهم أعضاء في حركة بيتار الأمريكية، وهي حركة من المؤيدين لإسرائيل، بحسب صحيفة واينت الإسرائيلية .

كما نشرت المجموعة لقطات لأعضاء يطرقون باب البرلمانية رشيدة طليب في”الكابيتول هيل”، وهم يضحكون، وذلك قبل يوم واحد من إصدار الأمم المتحدة لتقرير يوضح كيف أن تصرفات إسرائيل في غزة “تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية”.

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