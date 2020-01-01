بلومبيرغ: على "إسرائيل" التفاؤل بحذر.. وعلى الصين وإيران القلق من تعيينات ترامب

واشنطن/سما/

حذر مقال في موقع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية من تعيينات دونالد ترامب في المناصب الحكومية. وقال كاتب عمود الرأي في الوكالة، أندرياس كلوث، إن دونالد ترامب درج منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الخامس من الشهر الجاري، على التصرف بسرعة وشراسة مما ينم عن النهج الذي سيتبعه في ولايته الثانية، سواء في السياسة الخارجية أو السياسات العامة.

وأكد الكاتب أنه على الصين وإيران أن تأخذا حذرهما، وأنه على إسرائيل أن تشعر بتفاؤل حذر، بعد الكشف عن الشخصيات التي يقترحها ترامب لشغل مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة.

على الصين وإيران أن تأخذا حذرهما، وعلى إسرائيل أن تشعر بتفاؤل حذر، بعد الكشف عن الشخصيات التي يقترحها ترامب لشغل المناصب الرفيعة

واعتبر أن “الخضوع التام” هو الشرط الأول الذي يفرضه ترامب على شاغلي المناصب الجديدة، وهو سبب اختياره مايكل والتز مستشارا للأمن القومي، وماركو روبيو وزيرا للخارجية، وإليز ستيفانيك سفيرة لدى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن والتز وستيفانيك -وكلاهما ناشطان في حركة “ماغا” (تيار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) في الكونغرس- أمضيا سنوات في تقديم فروض الولاء والطاعة، حتى إن والتز دعم بشكل واضح “دعوى ترامب الكبيرة” بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 “سُرقت”.

أما ستيفانيك فقد دافعت بقوة عن ترامب خلال محاكمته الأولى ووقفت إلى جانبه خلال المحاكمة الثانية وتداعياتها.

لكن كاتب المقال يعتقد أن طريق روبيو إلى الخضوع لترامب كان أكثر اعوجاجا. فقد كان خصما له في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية عام 2016، وانحدرت تراشقاتهما اللفظية إلى حد الإسفاف.

كما يعتقد أن والتز وروبيو يمكن أن يضفيا على منصبيهما ثقلا لما يتمتعان به من خبرة في مجال الأمن القومي، لكن ستيفانيك أقل منهما خبرة.

وبحسب الكاتب فإن والتز وروبيو شغلا -كلاهما- أدوارا في اللجان التي تتعامل مع الشؤون الدولية داخل مجلسي النواب والشيوخ على التوالي. وباعتبارهما من الصقور في معظم القضايا المتعلقة بالصين وإيران وفنزويلا -وإن لم يكن بالضرورة روسيا- فلطالما كانا يتحدثان عن “السلام من خلال القوة” وهو الشعار الذي ظل يرفعه ترامب.

واعتبر الكاتب أن “البعبع” المفضل لترامب هو الصين، لذا فإن والتز وروبيو ينتقدان الشيوعيين في بكين بشكل لاذع، وربما كانا يعنيان ذلك بالفعل، طبقا للمقال. أما إذا كان ذلك يعني أن إدارة ترامب ستدافع بالفعل عن تايوان ضد هجوم البر الرئيسي، فتلك، برأيه، مسألة أخرى.

يرى الكاتب أن جزءا مما يسميها “خدعة” السلام من خلال القوة هو أن ترامب يلوح فقط بالقوة العسكرية بدلا من استخدامها فعليا، إذ يهدف إلى إنهاء الحروب أو تجنبها.



واعتبر أن الغموض نفسه ينطبق على سياسة الرئيس المنتخب تجاه إيران. ففي ولايته الأولى، قتل ترامب ضابطا إيرانيا كبيرا، وهو على استعداد لممارسة أقصى قدر من “الضغط” عليها مرة أخرى، خاصة إذا حاولت إنتاج أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، أوضح جيه دي فانس نائب الرئيس المنتخب أن “مصلحتنا تكمن إلى حد كبير في عدم الدخول في حرب مع إيران”.

في ولايته الأولى، قتل ترامب ضابطا إيرانيا كبيرا، وهو على استعداد لممارسة أقصى قدر من “الضغط” عليها مرة أخرى، خاصة إذا حاولت إنتاج أسلحة نووية

وبشأن العلاقة مع إسرائيل، يتوقع الكاتب أن يكون هناك اختلاف طفيف بين سياسة فريق الإدارة الجديدة وتصريحاته. فقد قال روبيو إن “حركة حماس مسؤولة بنسبة 100%” عن الموت والصدمات والمعاناة في غزة، واتهمت ستيفانيك الأمم المتحدة بممارسة ما وصفته “بعفن معادٍ للسامية”.



وبحسب الكاتب يبدو أن ترامب نفسه قد غفر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهنئته للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن عام 2020، وهو الآن في علاقة ودية مرة أخرى معه.



ومع ذلك، فبرأيه، يعتبر ترامب أيضا القصف الإسرائيلي في غزة ولبنان إخفاقا في العلاقات العامة، كما يكره تماما الانجرار إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا، ويريد أن تتوقف هذه الحرب حتى يتمكن من استكمال ما بدأه من “اتفاقات أبراهام” بالمنطقة. ورغم ذلك، على نتنياهو ألا يعد دعم ترامب له أمرا مفروغا منه، على حد تعبير كلوث.



أما أكثر الناس الذين تنتابهم مشاعر متباينة تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة، وفق الكاتب، فهم الأوكرانيون، فلطالما كان لترامب بعض الولع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان يفضل إبرام صفقة -إذا لزم الأمر على حساب أوكرانيا- على إرسال المزيد من الأموال والعتاد، ناهيك عن القوات الأمريكية.