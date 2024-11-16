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"المقاومة العراقية" تعلن مهاجمة "أهداف عسكرية وحيوية" في "إسرائيل"

السبت 16 نوفمبر 2024 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة العراقية" تعلن مهاجمة "أهداف عسكرية وحيوية" في "إسرائيل"



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة عدة أهداف في إسرائيل بواسطة الطيران المسير، اليوم السبت.


وفي بيان صباح اليوم السبت قالت "المقاومة الإسلامية": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت 16-11-2024 هدفا حيويا في أم الرشراش المحتلة "ايلات" بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان ثان قالت "المقاومة الإسلامية" "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت هدفا حيويا في أم الرشراش المحتلة "ايلات" للمرة الثانية بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان ثالث ذكرت "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان رابع أفادت بأن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا اليوم السبت هدفا عسكريا في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان خامس قالت: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت هدفا عسكريا في جنوب الأراضي المحتلة للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.

وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

#المقاومة الإسلامية العراق

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