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حزب الله يستهدف قاعدة استراتيجية بحرية في حيفا

السبت 16 نوفمبر 2024 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يستهدف قاعدة استراتيجية بحرية في حيفا



بيروت/ وكالات/

 أعلن حزب الله، انه عند الساعة 10:55 من صباح اليوم ‏السبت 16-11-2024، تم استهداف قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى ‏الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة.

كما استهدف مجاهدو حزب الله عند الساعة 11:00 من صباح اليوم السبت 16-11-‌‏2024، تجمعاً لِقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا، بصلية صاروخيّة.

واكد الحزب في بيانه انه جاء ذلك دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله".

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