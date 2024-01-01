  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو ردينة: إرهاب الاحتلال ومستعمريه لن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة

السبت 16 نوفمبر 2024 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: إرهاب الاحتلال ومستعمريه لن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة



رام الله / سما/

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن تصاعد إرهاب المستعمرين ضد شعبنا وأرضنا، وآخره، ما حصل في قرية بيت فوريك شرق نابلس، من هجوم على منازل المواطنين، وحرق الغرف الزراعية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى جانب ما يجري في مخيمات الضفة، يستدعي موقفا دوليا لوقف العدوان على قطاع غزة اولا، وعدم الاكتفاء بسياسات التنديد والاستنكار التي لم تعد تجدي نفعا، وذلك لمنع تدمير المنطقة جراء هذا الاجرام الإسرائيلي.

وأضاف، ان هذا التمادي الإسرائيلي في الاجرام والإرهاب وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي، سببه الدعم الأميركي المتواصل بالمال والسلاح والغطاء السياسي، والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن شعبنا سيبقى صامدا في وجه الاحتلال وجرائمه، ويتصدى لهذه الجرائم، متمسكا بأرضه ومقدساته وحقوقه، مشددا على أن الإرهاب الإسرائيلي من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين، والدعم الأميركي لن يحققا الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري عن أقوى رجل عسكري في قطاع غزة بعد اغتيال يحيى السنوار والفارق بينهما

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

ساعر يحذر من التهاون مع مصر والأردن

بنود مسودة المقترح الأميركي لاتفاق بين لبنان وإسرائيل

معاريف: "إسرائيل" فقدت الاتجاه في لبنان.. لا هدف واضحاً لعمليات "الجيش"

إعلام عبري يتحدث عن "هدية كبرى" ستقدمها إسرائيل لترامب.

إسرائيل غاضبة للتقارب السعوديّ الإيرانيّ وبن سلمان شطب تل ابيب من جدول الأعمال..

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء الفلسطيني: الانقسام في نهايته واستقرار أمني ومالي قادم

حزب الله يستهدف قاعدة استراتيجية بحرية في حيفا

إسرائيل غاضبة للتقارب السعوديّ الإيرانيّ وبن سلمان شطب تل ابيب من جدول الأعمال..

برئاسة بريطانيا..جلسة لمجلس الأمن حول إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط..

407 ايام للحرب على فلسطين.. عشرات الشهداء في مجازر مروعة في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية