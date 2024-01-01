مجهولون يطلقون النار باتجاه مركز شرطة يطا

الخليل/سما/

قالت مصادر امنية، ان مجهولين اطلقوا النار صباح اليوم السبت، باتجاه مركز شرطة والشرطة ترد باطلاق النار باتجاه مصدر اطلاق النار، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

واضافت المصادر، بأن الشرطة وقوى الامن انتشرت في المنطقة وشرعت في عمليات بحث وتفتيش عن مطلقي النيران.

وفي سياق منفصل، اصيب إصابة أحد أفراد الأجهزة الأمنية بجروح طفيفة نتيجة تعرض دورية لاصطدام أثناء فرار قاصرين اثنين في مركبة من إحدى نقاط التفتيش في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وتم التحفظ على المركبة من قبل الأجهزة الأمنية التي باشرت التحريات حول ظروف الحادثة.