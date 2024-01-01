  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجهولون يطلقون النار باتجاه مركز شرطة يطا

السبت 16 نوفمبر 2024 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يطلقون النار باتجاه مركز شرطة يطا



الخليل/سما/

قالت مصادر امنية، ان مجهولين اطلقوا النار صباح اليوم السبت، باتجاه مركز شرطة والشرطة ترد باطلاق النار باتجاه مصدر اطلاق النار، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

واضافت المصادر، بأن الشرطة وقوى الامن انتشرت في المنطقة وشرعت في عمليات بحث وتفتيش عن مطلقي النيران.

وفي سياق منفصل، اصيب إصابة أحد أفراد الأجهزة الأمنية بجروح طفيفة نتيجة تعرض دورية لاصطدام أثناء فرار قاصرين اثنين في مركبة من إحدى نقاط التفتيش في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وتم التحفظ على المركبة من قبل الأجهزة الأمنية التي باشرت التحريات حول ظروف الحادثة.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري عن أقوى رجل عسكري في قطاع غزة بعد اغتيال يحيى السنوار والفارق بينهما

ساعر يحذر من التهاون مع مصر والأردن

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

بنود مسودة المقترح الأميركي لاتفاق بين لبنان وإسرائيل

معاريف: "إسرائيل" فقدت الاتجاه في لبنان.. لا هدف واضحاً لعمليات "الجيش"

إعلام عبري يتحدث عن "هدية كبرى" ستقدمها إسرائيل لترامب.

"حزب الله" يبث مشاهد قصف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية

الأخبار الرئيسية

إسرائيل غاضبة للتقارب السعوديّ الإيرانيّ وبن سلمان شطب تل ابيب من جدول الأعمال..

برئاسة بريطانيا..جلسة لمجلس الأمن حول إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط..

407 ايام للحرب على فلسطين.. عشرات الشهداء في مجازر مروعة في قطاع غزة

6737d0cc42360434c006e6a2

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

"حزب الله" ينفذ 31 عملية ضد الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية