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طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة

السبت 16 نوفمبر 2024 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ولطيفا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ولطيفا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، ويحتمل في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد، الاثنين المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يبقى الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، وباردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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