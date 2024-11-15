  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا تستأنف قرار مشاركة إسرائيل في معارض الأسلحة

السبت 16 نوفمبر 2024 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تستأنف قرار مشاركة إسرائيل في معارض الأسلحة



باريس / وكالات /

قدمت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة استئنافا ضد قرار المحكمة التجارية في باريس بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع الأوروبي "يورونافال" للأسلحة.

وجاء قرار الاستئناف بعد نحو أسبوعين من التماس إسرائيل الذي سمح لها بالمشاركة في معارض "يورونافال" في باريس، وذلك بدعوى أن قبول الالتماس "سياسي وخارج نطاق اختصاص" المحكمة.

وتم في نهاية الشهر الماضي اتخاذ قرار المحكمة بقبول المشاركة الإسرائيلية في المعارض بعد التماس تقدمت به جمعية المصنعين وأحواض بناء السفن الإسرائيلية وغرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية.

ويُعدّ معرض "يورونافال" الأبرز في مجال الأسلحة البحرية عالميا، وكان من المقرر أن تشارك فيه شركة "مسفنوت يسرائيل"، التي كانت تخطط لإقامة جناح كبير على مساحة عشرات الأمتار لعرض منتجاتها، بما في ذلك السفينة "رشيف 80" وسفينة "ميني شلداغ" المخصصة لمهام المراقبة والاعتراض، حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

"الصالون الجوي"

وفي شهر يونيو/حزيران المقبل، سيقام معرض "الصالون الجوي" (Air Salon) التجاري في باريس، حيث ستقدم دول من جميع أنحاء العالم ابتكارات في مجالات الطيران الحربي والمدني.

وقبل 5 أشهر، كانت فرنسا قد حظرت مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الأسلحة "يوروساتوري" بباريس، وذلك في إطار مساعيها للضغط على تل أبيب لإنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل توترا متصاعدا، خصوصا بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر على توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة ولبنان.

الأكثر قراءة اليوم

ساعر يحذر من التهاون مع مصر والأردن

بنود مسودة المقترح الأميركي لاتفاق بين لبنان وإسرائيل

ترامب يتعهد: جيش قوي لأمريكا وإنهاء الحروب في غزة ولبنان وأوكرانيا وانتقال “سلس وهادئ” للسلطة

معاريف: "إسرائيل" فقدت الاتجاه في لبنان.. لا هدف واضحاً لعمليات "الجيش"

إعلام عبري يتحدث عن "هدية كبرى" ستقدمها إسرائيل لترامب.

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

"حزب الله" يبث مشاهد قصف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية

الأخبار الرئيسية

407 ايام للحرب على فلسطين.. عشرات الشهداء في مجازر مروعة في قطاع غزة

6737d0cc42360434c006e6a2

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

"حزب الله" ينفذ 31 عملية ضد الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة

6737a84242360435c6541703

تقرير عبري عن أقوى رجل عسكري في قطاع غزة بعد اغتيال يحيى السنوار والفارق بينهما

photo_2024-11-15_15-43-10

معاريف: "إسرائيل" فقدت الاتجاه في لبنان.. لا هدف واضحاً لعمليات "الجيش"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية